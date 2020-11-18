بشكل عاجل.. الدفاع الأمريكية تسحب (٥٠٠) جندي من العراق

2020/11/18 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، عن أنه «سننفذ أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق خلال الساعات القادمة، أي خفض القوات اعتبارا من 15 من شهر كانون الثاني المقبل، و سنبقي على 2500 جندي في كل منهما»، مشيرا الى أن «قرار سحب القوات يؤكد على القيادة الشجاعة للرئيس ترامب».وكان الرئيس الأميركي قد أصدر أوامره في وقت سابق بخفض عدد الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان، من دون أن يوضح السبب الرئيسي لتلك الخطوة.

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