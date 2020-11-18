العراق يشرع «الحكومة الالكترونية»: أتمتة الجمارك والمنافذ

2020/11/18 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميرهن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية بإقرار موازنة للعام المقبل، وفيما أشار إلى أن العراق متاح لجميع الدول الراغبة في الاستثمار، أكد عدم وجود إلغاء للاتفاقية الصينية – العراقية. وقال الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، إن «الحكومة الحالية هي أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة». وأضاف أن «هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي». وكشف الكاظمي عن أن «مجلس الوزراء صوّت على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى». وأكد «تخويل وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى»، مشيراً إلى وجود «فساد كبير ومغالاة بعقود أتمتة الجمارك والحكومة الإلكترونية في الحكومات المتعاقبة السابقة». وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه «لا يوجد أي إلغاء للاتفاقية الصينية العراقية». وبيّن الكاظمي أن «البلد متاح استثمارياً لجميع الدول الراغبة في الاستثمار». وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الصحي قائلاً إن «وزارة الصحة تهيئ المستلزمات لخزن لقاح كورونا بظروف صحية عالية، ودفعنا بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا». واشار إلى أن «هناك تعاون من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة فقط»، مؤكداً «نعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات المبكرة». وأردف أن «مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها».وكشف الكاظمي عن «وجود ضغوط لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد»، مقدماً «تطمينات لرجال الأعمال والمستثمرين من عمليات الابتزاز». وختم بالقول «حققنا أكثر من 70 % من المنهاج الحكومي». ÷إلى ذلك، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وجاء ذلك في خبر عاجل نشرته وكالة الانباء الرسمية، وتابعها «ناس»، (17 تشرين الثاني 2020)، حيث نقلت عن وزير العمل قوله: «صوت مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي». وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قد اكد أن «قانون التقاعد الجديد يشجع على العمل في القطاع الخاص». وذكر الركابي أن «لدى الوزارة 550 مفتشا في عموم العراق، وتحتاج إلى 2000 آخرين»، مؤكداً «إكمال الوزارة لقانون حقوق الطفل». وبشأن العمالة الأجنبية في العراق قال وزير العمل «لا يوجد رقم محدد للعمالة، لكن هنالك 18 ألف عامل بنغالي في مصفى كربلاء مقابل 2000 عامل عراقي»، مشيراً إلى أن «هنالك عمالة تأتي عن طريق إقليم كردستان، وبعض العمالة تستغل مواسم الزيارات للبقاء للعمل في العراق». ولفت إلى أن «تمويل ذوي الإعاقة لم يتم ضمن قانون الاقتراض».وكشف الركابي عن أن «عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ 25 ألف موظف».

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