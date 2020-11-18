الأمم المتحدة عن وضع إثيوبيا: أزمة إنسانية كاملة

2020/11/18 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، الوضع في إثيوبيا بأنه يمثل «أزمة إنسانية كاملة»، وذلك بعد فرار 27 ألفا من القتال الدائر شمال البلاد إلى السودان.وأشارت المفوضية في بيان إلى أن «وتيرة الخروج من البلاد التي بلغت نحو 4 آلاف يوميا قد تشير كذلك إلى عملية نزوح واسعة النطاق من إقليم تيغراي»، مضيفة أن «الفرق العاملة على الأرض تجد صعوبة في مواكبة التدفق».ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم المفوضية بابار بالوخ قوله: «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة إنسانية كاملة تتكشف مع فرار آلاف اللاجئين من إقليم تيغراي الإثيوبي يوميا بحثا عن الأمان في شرق السودان».وتابع بالوخ قائلا: «المفوضية في حالة تأهب لتقديم المساعدة لتيغراي عندما تسمح الأوضاع الأمنية وحرية الدخول».من جانبه، قال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للصحفيين: «قد تكون هناك عمليات نزوح ضخمة داخل تيغراي وهذا مبعث قلق بالتأكيد ونحن نعمل على الاستعداد بأفضل شكل».

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