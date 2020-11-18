الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا

2020/11/18 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن قواته شنت غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، والجيش النظامي في سوريا.

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