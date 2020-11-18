ماذا نفعل بغضبنا النسوي؟ - رولى الصغير

2020/11/18 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رولى_الصغير غضبنا النسوي يأتي من موقعيّات الصّمود والنّضال في محاولة صدع شبكة الاضطهاد التّي نواجهها، وهو يجمعنا بذلك، ويحرّرنا، ويدفعنا باتجاه التغيير الاجتماعي والسياسي.



لا أتذكّر المواقف عينها التي سبّبت حالات سخطي وغضبي حين كنت طفلة تكتشف يوميّا وقع الظلم المجندر على استقلالية أفكارها وجسدها، فقد محتها آليّة التّأقلم من ذاكرتي وجعلتها حوادث ضبابيّة بعيدة.



لكنّني أتذكّر أنّ الغضب كان يسري على عمودي ......





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