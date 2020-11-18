الحلف الثلاثي الرجعي: موسكو وأبو ظبي والقاهرة - جلبير الأشقر

2020/11/18 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر انتقلت موسكو من قرن إلى آخر وهي تنتقل، في السياسة الدولية، من يسار الطيف إلى يمينه، وفي سياستها العربية، من مساندة الأنظمة التقدمية (ومعظمها دكتاتوري بالطبع، والحال أن حكم الاتحاد السوفييتي ذاته كان دكتاتورياً، بل فقدت الأنظمة المقصودة طابعها التقدمي في السبعينيات) إلى مساندة الأنظمة الرجعية (ومعظمها استبدادي بصورة دائمة).



وليس من نتيجة لهذا الانتقال في المنطقة العربية أخطر من الحلف الرجعي القائم ......





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