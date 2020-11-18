2020/11/18 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لـ"فايزر"، ألبرت بورلا، أن المجموعة الدوائية الأميركية ستقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، مما سيتيح إذا ما سارت الأمور على ما يرام بدء عمليات التطعيم خلال ديسمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تصريح طارئ".. فايزر تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تصريح طارئ".. فايزر تعلن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).