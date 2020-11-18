غاريث بيل: سعيد باللعب لفريق يرغب في خدماتي بشدة

2020/11/18 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النجم الويلزي، غاريث بيل، أنه سعيد باللعب لصالح ناد يرغب في خدماته، في إشارة إلى انتقاله بداية هذا الموسم من ريال مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنكليزي على سبيل الإعارة لمدة عام.

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