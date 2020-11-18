الكهرباء: إدخال 750 ميغاواط من محطة بسماية نهاية الشهر الحالي

2020/11/18 | 07:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الكهرباء ان الايام القليلة المقبلة ستشهد رفد المنظومة الوطنية ب 750 ميغاواط من خلال ادخال وحدات اضافية بمحطة كهرباء بسماية الاستثمارية، فيما اكدت ادخال 150 ميغاواط اخرى من محطة الصدر الغازية، باشرت اعمال الصيانة الدورية لعدد من المحطات لزيادة الطاقات الانتاجية قبل الصيف المقبل.

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