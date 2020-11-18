التربية: نعمل على تكييف المناهج الدراسية خلال العام الدراسي الجديد

2020/11/18 | 07:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستعد وزارة التربية لاعلان الانتهاء من تشذيب المناهج الدراسية وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد (2020 ــ 2021).

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