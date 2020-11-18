التيار الصدري يهدد الناشطين السياسيين لثورة تشرين !! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/11/18 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي بعد أن تدخلوا من أجل إفشال الثورة واحتلالهم لساحة التحرير ومضايقاتهم المستمرة للناشطين السياسيين في ساحة التحرير و الساحات الاخرى وبسبب تدخل تلك الأحزاب الأسلامية و خاصة التيار الصدري في مصير ثورة تشرين في العراق و ركوبهم الموجة قام الناشطين الثوريين بتصعيد الثورة وذلك برفعهم شعار" شلع قلع و اللي قالها وياهم" و اصرارهم لادامة الثورة و التركيز على اهداف الثورة لاسقاط كل السلطة و اسقاط حكومة ......





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