مقتل وجرح عدد من المدنيين.. الإعلام الأمني تكشف تفاصيل سقوط صواريخ على بغداد

2020/11/18 | 07:58 - المصدر: NRT عربية

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سقوط صواريخ على بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

خلية الإعلام الأمني، تفاصيل سقوط 7 صواريخ على عدة مناطق في بغداد، حيث أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب، مساء أمس الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020، ان 7 صواريخ سقطت في بغداد، اربعة منها في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة الاخرى سقطت خارجها.

واضاف البيان ان احد الصواريخ الثلاثة سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو، مبينا ان "مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص، جميعهم من المدنيين".

من جانبها أكدت قيادة العمليات المشتركة، ان ما شهدته العاصمة بغداد مساء الثلاثاء، من سقوط عددا من المقذوفات لن يمر دون ملاحقة وحساب، وجاء في بيان لها أمس، انه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالاعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق".

وتابع البيان "ان بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، تصر على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".

واوضح ان "ما شهدته العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء، من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب"، مؤكدا ان الاجهزة الامنية والاستخبارية، قد شرعت باجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل.

ر.إ

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