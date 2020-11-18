2020/11/18 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الإسرائيليون أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، سيظل داعما لدولتهم كما هو الحال في عهد إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع رأى: الإسرائيليون يعتقدون أن بايدن سيستمر في دعم بلدهم مثل ترامب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع رأى: الإسرائيليون يعتقدون أن بايدن سيستمر في دعم بلدهم مثل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).