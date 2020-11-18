محافظ بغداد يجري جولة ميدانية لتطوير مداخل العاصمة

2020/11/18 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اجرى محافظ بغداد محمد جابرالعطا، جولة ميدانية شملت قضاء ابو غريب وناحيتي الرشيد واليوسفية بهدف تطوير مداخل العاصمة وايجاد اراض وساحات للتبادل التجاري.

وذكرت محافظة بغداد في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء أن "العطا أكد أن الاختيار وقع على ارض تربط ما بين الطريق السريع والقديم في قضاء ابو غريب لتكون ساحة للتبادل التجاري، فضلا عن ايجاد ارض مشابهة على طريق بغداد_الحلة"، موضحا ان "هذه الساحات ستكون للتبادل التجاري واشبه بالسوق الحرة لتخفيف الزخم المروري ودخول الشاحنات والحمولات الى مركز العاصمة".

ورافق المحافظ في الجولة، الوكيل الفني لوزارة الاعمار والاسكان جابر عبد خاجي الحساني ومدير التخطيط العمراني في محافظة بغداد فاطمة الحسناوي وقائممقام ابو غريب عثمان عادل ومدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي ومدير ناحية الرشيد.

وبين العطا، ان "هذا المشروع يندرج ضمن خمسة مشاريع لتطوير المداخل بالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان وقيادة عمليات بغداد للبحث عن ارض مناسبة لانجاز المشروع".

من جهته اشار الوكيل الفني لوزارة الاعمار جابر عبد حاجي الحساني الى "ان الزيارة تاتي بعد عقد اجتماعات عدة بين المحافظة والوزارة والجهات المعنية لتطوير مداخل العاصمة"، لافتا "ان مواقع التبادل التجاري ستكون مناطق جذب اقتصادية وتدر اموالا لخزينة المحافظة والاستفادة منها في اعمار وصيانة الطرق اضافة الى توفير فرص عمل".

ونوه الحساني الى ان"المشروع سيرى النور بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية والفنية ومخاطبة مجلس الوزراء بذلك".

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