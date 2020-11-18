بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك

2020/11/18 | 08:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية: الفرات نيوز}أظهرت نتائج التجارب الأولية أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد-19 استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي انتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

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