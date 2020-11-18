وفاة محافظ أربيل بعد إصابته بكورونا

2020/11/18 | 08:29 - المصدر: NRT عربية

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محافظ أربيل فرست صوفي

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

توفي محافظ أربيل، فرست صوفي، الاربعاء، وذلك جراء مضاعفات لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام كوردية، اليوم، 18 تشرين الثاني 2020، أن صوفي، أصيب بفيروس كورونا قبل نحو شهر ونقل إلى الخارج للعلاج، وتوفي اليوم في مستشفي "إيمبريال" التركي جراء مضاعفات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن فرست صوفي علي (42 عاما) هو أكاديمي حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة صلاح الدين.

عمل صوفي استاذا جامعيا، وعضوا سابقا في برلمان اقليم كوردستان.

وسبق أن شغل عضوية في الهيئة الاستشارية القانونية في ديوان رئاسة الاقليم.

ر.إ

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