هاشتاغ.. ذكرى ميلاد مهندس النصر أبو مهدي المهندس + فيديو

2020/11/18 | 08:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.11.18 – السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر، ميلاد مهندس النصر أبو مهدي المهندس..حيث أحيا العراقيون هذه الذكرى على مواقع التواصل م...

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