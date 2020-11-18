الكشف عن الخسائر الناجمة في استهداف السفارة الاميركية ببغداد

2020/11/18 | 08:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الاعلام الامني في العراق عن الخسائر التي وقعت نتيجة استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد....

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