العمليات المشتركة تتوعد بمحاسبة مطلقي الصواريخ

2020/11/18 | 08:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني استشعاد طفلة واصابة 5 آخرين في سقوط عدد من الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها يوم امس الثلاثاء، ان 7 صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء وخارجها اطلقت من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة، موضحة ان اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة سقطت خارجها.

وحسب البيان فإن احد الصواريخ سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو، كما ان مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص.



جميعهم مِن المدنيين.

من جانبها اكدت قيادة العمليات المشتركة ان الحادث لن يمر دون ملاحقة وحساب، وذلك في بيان لها ليلة امس الثلاثاء.

وقالت القيادة في بيانها انه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالاعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".

وأضافت بأن "ما شهدته العاصمة بغداد مساء الثلاثاء، من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب، وان اجهزتنا الامنية والاستخبارية، وقد شرعت باجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل".

PUKmedia / خلية الاعلام الامني ‌

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