نواب ينتقدون السياسية المالية للحكومة ويحذرون من استغلال المبالغ بغير محلها

2020/11/18 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر نواب من مختلف الكتل السياسية، من استغلال الحكومة للمبالغ والأموال في قانون الاقتراض لأغراض أخرى، منتقدين سياسة الحكومة المالية وما سببته من ازمة اقتصادية للمواطن.وقال النائب عن تحالف عراقيون اسعد ياسين لـ /المعلومة/، ان “البرلمان رفض طلب الحكومة لاقتراض 41 تريليون وصوت على مبلغ اخر، بسبب المبالغة التي وجدها في اقتراض المبلغ المذكور”، محذرا من استغلال هذه المبالغ الكبيرة في الأغراض الانتخابية”.من جهة أخرى، بين النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة خالفت تصريحاتها بشأن توفر السيولة المالية لغاية نهاية العام الجاري، إضافة الى انها أصبحت تؤخر توزيع الرواتب لتوقيتات أخرى، وبالتالي فأن الشعب اول المتضررين من سياستها المالية”.الى ذلك أوضح عضو حركة التغيير الكردية، جولي اسعد لـ /المعلومة/، ان “الديون التي بذمة الإقليم ذهبت الى جيوب الفاسدين بسبب عدم وجود رقابة قادرة على محاسبة الشخصيات الفاسدة في كردستان”.



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