البلداوي يحدد معوقات تقف امام اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها

2020/11/18 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصأوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الكثير من المعوقات التي تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لافتا الى ان الازمة المالية تعد ابرز معوق أضافة الى القوانين غير المكتملة وكذلك إجراءات المفوضية.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “الانتخابات لاتعيق اجرائها القضية المالية فقط، بل هناك مشاكل أخرى قد تحول دون اجرائها في الموعد المحدد، وبعضها يتعلق بالشأن القانوني”.وأضاف ان “اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها يتطلب حل الازمة المالية، وحسم قوانين المحكمة الاتحادية وكذلك الأحزاب، واكمال هيكلية المفوضية ومكاتبها في المحافظات واجراء التوازن في تشكيلتها”.وبين ان “الكثير من العمل بانتظار مفوضية الانتخابات من حيث تحديث البيانات في الاقضية والنواحي وتحضير البطاقات الانتخابية البايومترية، وشراء أجهزة التصويت وصناديق الاقتراع وتهيئة المراكز الانتخابية، والكثير من الإجراءات التي مازالت غير مكتملة”.



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