"استهدفت بسببه 8 مواقع تابعة لإيران داخل سوريا".. فيديو للجيش الإسرائيلي أثناء إزالة حقل ألغام

2020/11/18 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للمكان التي زرعت فيه العبوات الناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا وداخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية سورية عملت بتوجيه إيراني.

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