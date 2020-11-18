شغل مناصب رفيعة.. من هو محافظ أربيل الذي توفي بفيروس كورونا؟

2020/11/18 | 08:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

توفي محافظ أربيل فرست صوفي، الأربعاء، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى بتركيا.



وقال مراسل "ناس كورد" في أربيل، إن المحافظ توفي، صباح اليوم (18 تشرين الثاني 2020)، خلال تلقيه العلاج من فيروس كورونا في في مستشفي ايمبريال في تركيا.

والمحافظ من مواليد 1978 - أربيل، يحمل شهادة دكتوراه في القانون العام - جامعة صلاح الدين.

وشغل منصب عضو برلمان كردستان - الدورة الرابعة سنة 2009 - 2013، كما شغل عضوية الهيئة الإستشارية القانونية في رئاسة إقليم كردستان سنة 2010 - 2018.

كنا عضواً في لجنة كتابة دستور إقليم كردستان سنة 2015، وفي اللجنة العليا لمكافحة الفساد سنة 2016 - 2018.

كما رأس اللجنة المؤقتة للمنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان سنة 2014 - 2018، وشغل منصب محافظ أربيل حتى وفاته.

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