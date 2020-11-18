الخيكاني: الحكومة اكتفت بالتصريحات بشأن ملف السيادة

2020/11/18 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الحكومة اكتفت بالتصريحات فقط ولم تنفذ شيء على ارض الواقع بشأن تحقيق السيادة وانهاء التواجد الأجنبي على ارض العراق، لافتا الى ان لواشنطن اليد الطولى في صناعة القرار وخاصة مايتعلق بتواجد قواتها في العراق.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “تصريحات النواب ورفض التواجد الأجنبي لم يكن له تأثير لدى الحكومة التي صمتت إزاء التواجد الأجنبي رغم الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية في العراق”.وأضاف ان “السيادة مازالت منتهكة إضافة للأجواء التي تقع تحت السيطرة الأميركية، وقد يحدث مالا يحمد عقباه في الأيام القليلة المقبلة، خاصة ان ترامب يحاول زج إدارة بايدن بمشاكل جديدة قبل ترك كرسي السلطة”.وبين ان “السياسة الخارجية العراقية ينبغي ان تتحرك باتجاه تحقيق سيادة البلد عبر تفاهمات جديدة، تقضي بسيطرة العراق على جميع أراضيه وانهاء أي وجود اجنبي في الداخل والزام واشنطن بإخراج قواتها عبر مجلس الامن”.



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