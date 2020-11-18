مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة إسرائيلية جنوب دمشق

2020/11/18 | 08:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مصدر عسكري سوري، الاربعاء، بأن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

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