الاعلام الأمني: مصرع طفلة وإصابة 5 مدنيين بسقوط 7 صواريخ في بغداد

2020/11/18 | 08:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أشخاص مدنيين، بسقوط 7 صواريخ على المنطقة الخضراء ومناطق أخرى في العاصمة بغداد، ليلة أمس.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “7 صواريخ انطلقت في العاصمة بغداد 4 منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثالثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب …

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