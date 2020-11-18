2020/11/18 | 08:58 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أشخاص مدنيين، بسقوط 7 صواريخ على المنطقة الخضراء ومناطق أخرى في العاصمة بغداد، ليلة أمس.
وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “7 صواريخ انطلقت في العاصمة بغداد 4 منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثالثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب …
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وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “7 صواريخ انطلقت في العاصمة بغداد 4 منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثالثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: مصرع طفلة وإصابة 5 مدنيين بسقوط 7 صواريخ في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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