وفاة محافظ أربيل بسبب اصابته بكورونا

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بوفاة محافظ اربيل في تركيا.
وقال المصدر لـ”تقدم” ان “محافظ اربيل فرست صوفي توفي صباح اليوم في احدى مستشفيات تركيا”.
واضاف ان “ذلك جاء بسبب اصابته بفايروس كورونا”.
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