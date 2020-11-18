وفاة محافظ أربيل بسبب اصابته بكورونا

2020/11/18 | 08:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بوفاة محافظ اربيل في تركيا.

وقال المصدر لـ”تقدم” ان “محافظ اربيل فرست صوفي توفي صباح اليوم في احدى مستشفيات تركيا”.

واضاف ان “ذلك جاء بسبب اصابته بفايروس كورونا”.

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