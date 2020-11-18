توقعات بعودة الأمطار وسط تحذيرات من تشكل السيول في بعض المناطق

2020/11/18 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الأربعاء، أن طقس اليوم سيشهد استقرارا نسبيا في الاجواء، فيما توقع عودة الأمطار في بعض المناطق بدءا من يوم غد.

وقال عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 18 تشرين الثاني 2020، ان هناك توقعات بعودة الامطار خفيفة يوم غد الخميس في مناطق من مدن وسط البلاد والفرات الاوسط والجنوب، كما يشير اليه نموذج الامطار الاوربي في الخارطة، مبينا ان "يوم الجمعة المقبل هو بداية تعمق الحالة الجوية الجديدة" .

من جانبه أكد المتنبىء الجوي حسين الأسدي، ان "الطقس سيشهد استقرارا خلال 24 ساعة القادمة ومتوقع من يوم الخميس بداية تأثير البلاد بحالة جوية ممطرة تبدأ مقدماتها بغطاء من السحب العالية والمتوسطة الارتفاع تسبب طقس غائم جزئي وربما تصاحبها زخات امطار خفيفة على بعض المناطق وتزداد فرص الأمطار الجمعة والسبت لتشمل مناطق واسعة من البلاد".

وأوضح الأسدي، أن "غزارة الأمطار واردة وفي ثبات منذ عدة أيام خصوصا الأجزاء الشرقية من البلاد السليمانية ديالى الكوت ميسان وربما تشمل غزارة الأمطار مناطق أخرى من البلاد".

وأشار إلى انه "نظرا لغزارة الأمطار على الحدود الشرقية من البلاد حسب ما تشير إليه خرائط الطقس محتمل بشكل كبير تشكل سيول منقولة من الجانب الإيراني باتجاه الكوت وديالى وربما ميسان لذلك وجب التنبيه".

ر.إ

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