2020/11/18 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة محافظ أربيل فرست صوفي إثر إصابته بفيروس كورونا

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