خبير امني يحذر من تحرك اميركي يعيد داعش الارهابي لعام 2014

2020/11/18 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصحذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من نشاط وتحرك اميركي بعد وصول بايدن الى كرسي السلطة في واشنطن من اجل اعادة داعش الارهابي لعام 2014، لافتا الى ان الارهاب صنيعة اميركا وبايدن احد المخططين لتقسيم العراق وقد يعيد هذا المشروع الى الواجهة.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “القيادة العامة للقوات المسلحة، ينبغي ان تدرك ان الارهاب وعلى الرغم من امكانيات القوات الامنية، فأنه قابل للتجديد واعادة النشاط لو تلقى دعما كبيرا من القوات الاميركية، وتوجيهات من السفارة الاميركية في بغداد”.واضاف ان “سلاح داعش الارهابي معظمه اميركي الصنع، حيث تلقى الدعم المالي من دول الخليج، في حين تقوم اميركا من خلال عملائها في العراق ودول الجوار بتزويد مجاميع داعش الارهابية بما تحتاجه من سلاح”.وبين ان “جوزيف بايدن تبنى مشروع تقسيم العراق في عهد اوباما الذي شهد دخول داعش للعراق عام 2014، وبالتالي فأن هذا المخطط قد يعود من جديد، وهو مايبنغي ان تنتبه له القوات الامنية في تحركاتها وتأمينها لجميع المناطق التي تتواجد فيها، لتفادي اي نشاط ارهابي قد يعيد العراق للعام المذكور”.



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