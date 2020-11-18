2020/11/18 | 09:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الاربعاء محافظ اربيل فرست صوفي بعد معاناته من الاصابة بفايروس كورونا.

يذكر ان محافظ اربيل فرست صوفي نقل قبل ايام الى خارج اقليم كوردستان لتلقي العلاج بعد اصابته بفايروس كورونا، وهو من مواليد 1978 في قضاء جومان، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام.

PUKmedia / متابعة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة محافظ اربيل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة محافظ اربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).