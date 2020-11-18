ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية

2020/11/18 | 09:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الثلاثاء الأربعاء إقالة كريس كريبس، مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: “التصريحات الأخيرة لكريس كريبس عن أمن انتخابات 2020 تفتقد كثيرا للدقة”.

وقال: “كانت هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق، بما في ذلك تصويت الموتى، ومنع مراقبي الانتخابات من الدخول إلى مواقع الاقتراع، وخلل في آلات التصويت التي غيرت الأصوات من ترامب إلى بايدن، والتصويت المتأخر، وغير ذلك الكثير”.

وتابع “لذلك أُنهي عمل كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بأثر فوري”.

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