2020/11/18 | 09:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، انها تستعد لإطلاق مشروع الاتمتة الالكترونية لرصد المخالفات المرورية وتسجيل الغرامات عبر نشر كاميرات بتقنيات عالية، مبينة ان ذلك سيلغي دفتر المخالفات.

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام العميد حيدر كريم حسن، للصحيفة الرسمية إن “مشروع برنامج الاتمتة الالكترونية أو رصد المخالفات وتطبيق الغرامة المرورية، ما زال قيد التعاقد”، مبيناً أن “مديرية المرور العامة قطعت شوطاً كبيراً في فقرات العقد من تحضير لدراسة الجدوى واستكمال الجوانب القانونية والرقابية، إضافة الى الجوانب الإدارية”.

وأضاف أن “مشروع الاتمتة الالكترونية من المشاريع الرئيسة التي ستغير واقع الشارع في البلاد، وستكون هناك كاميرات مراقبة في جميع المحافظات، عدا إقليم كردستان، والكاميرات الرقمية التي ستنصب ستكون رقمية بتقنية عالية ومتطورة لرصد المخالفات ومراقبة حركة المركبات، ويصب المشروع بصالح وزارة الداخلية من الجانب الأمني”، مشيراً إلى أن “اكتمال المشروع سيلغي دفتر الغرامات بيد ضابط المرور، اذ ستعمل الكاميرات والأجهزة الالكترونية الأخرى على رصد المخالفات بشكل واضح وعملي، لنتجاوز العديد من المشكلات وتسجيل جميع التجاوزات المرورية من قبل السائقين بشكل الكتروني”.

ودعا العميد حسن “المواطنين الى الامتثال للقانون والالتزام بالسياقات الصحيحة لقيادة المركبة”، مشيرا الى أن “المشروع حال تنفيذه سيقوم برصد المخالف بعدم ارتداء حزام الأمان وتجاوز الإشارات المرورية عبر تلك الكاميرات التقنية، وستُحمّل العديد من الغرامات المالية من خلال مشروع الاتمتة الالكترونية وستصل الغرامة المالية الى 200 ألف دينار، ويجري إرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال كرسالة تعرف بتسجيل الغرامة للسائق المخالف”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تستعد لرصد المخالفات والغرامات عبر نشر الكاميرات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تستعد لرصد المخالفات والغرامات عبر نشر الكاميرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).