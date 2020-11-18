تأتي بعد الجرعة الإيرانية الثانية.. الأعراض الجانبية للقاح موديرنا ضد كورونا

2020/11/18 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة موديرنا الأميركية إن لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا "جيد التحمل بشكل عام"، وأن معظم الأعراض الجانبية، كانت خفيفة إلى معتدلة.

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