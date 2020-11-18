الزوراء يستهل حملة الدفاع عن لقب الكاس بمواجهة جنائن بابل

2020/11/18 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

يفتتح فريق الزوراء بكرة القدم حملة دفاعه عن لقب بطولة كاس العراق عندما يلاقي فريق جنائن بابل في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاربعاء، على ملعب الكفل الاولمبي ضمن منافسات الدور الـ 32 من البطولة .

وقال عضو الادارة والناطق الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن" الفريق جاهز لمباراة اليوم رغم غياب عدد من اللاعبين "، مبينا ان "فريقه سيفتقد الى خدمات كل من حارس المرمى جلال حسن ومحمد رضا ومصطفى محمد بسبب التحاقهم في صفوف منتخبنا الوطني اضافة الى ضرغام اسماعيل المصاب واحمد حسن مكنزي المتواجد مع فريقنا الشبابي، فضلا عن علاء عبد الزهرة وحسين علي والمحترف السوري زاهر ميداني لعدم جاهزيتهم".

واضاف رشيد ان " الجهاز التدريبي للنوارس لا يمتلك المعلومات الكافية عن الفريق المنافس، ولكن تبقى حظوظ الابيض اوفر بحكم خبرته وبالاسماء التي يضمها، في عبور الدور الحالي والتقدم بمسابقة الكأس".

وفي مباراة ثانية يحل فريق القوة الجوية ضيفا ثقيلا على مصافي الوسط في مباراة يحتضنها ملعب الساحر احمد راضي (الكرخ سابقا)، كما يلعب اليوم ايضا فريق امانة بغداد والديوانية واربيل يلاقي نفط ميسان والجماهير يلاعب الميناء وشهربان بمواجهة نفط البصرة.

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