اسبانيا تدك شباك المانيا بستة اهداف نظيفة

2020/11/18 | 09:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حقق منتخب إسبانيا، انتصارًا عريضًا بنتيجة (6-0) أمام ألمانيا، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليحسم الماتادور عبوره لنصف نهائي البطولة.

سجل أهداف إسبانيا، موراتا في الدقيقة 17، ورودري في الدقيقة 38، وفيران توريس ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 33 و55 و72، وأوريازابال في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار، يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة.



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