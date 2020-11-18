الكتائب: قصف السفارة الأميركية لا يخلو من أمرين .. تغطية على الخسارة

2020/11/18 | 09:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت كتائب حزب الله، الأربعاء، أن قصف السفارة الأميركية في بغداد لا يخلو من أمرين، فيما عدت عملية القصف تغطية على خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية.

وقالت الكتائب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عملية القصف على سفارة الشر لا تخلو من امرين اما الجهل والغباء حد الثمالة او العمالة لترامب وفريقه”.

وأضافت أن “عملية قصف السفارة جاءت للتغطية على خسارة ترمب للانتخابات من خلال تصدير ازماته الداخلية و محاولة جعله جنرال حرب للتغطية على فشله”.

وكانت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تعرضت، مساء امس الثلاثاء، الى قصف مجهول بعدة صواريخ.



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