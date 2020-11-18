جوجل يحتفل بالذكرى الـ 71 لميلاد أحمد زكي

2020/11/18 | 09:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

احتفل موقع البحث Google، الأربعاء، بالذكرى الواحد والسبعين، لميلاد إمبراطور السينما المصرية الفنان الراحل أحمد زكى، وقام بتغيير واجهته المعتادة بصورة للفنان الراحل.



ويحل ميلاد احمد زكي اليوم، حيث إنه مواليد 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر.

وبدأ أحمد زكى، مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دور عميد الأدب العربى "طه حسين" فى مسلسل "الأيام".

أول أفلامه كان "أبناء الصمت" عام 1974، وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها "الإسكندرية ليه؟" وهو من إخراج المخرج يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.

ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكى، ثالث أكثر الممثلين فى قائمة أفضل 100 فيلم مصرى عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له، هى (البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت).

حصل أحمد زكى، على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وتوفى فى 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

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