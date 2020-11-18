نصيف تكشف عن ملف فساد وتلاعب ضريبي يقدر بـ 19 مليار دينار

2020/11/18 | 09:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأربعاء، رئيس الوزراء ووزارة المالية بإحالة ملف فساد وهدر بالمال العام يقدر بتسعة عشر مليار دينار في التحاسب الضريبي يخص شركة الواحة الصينية إلى هيئة النزاهة، مبينة أن هذه الشركة قامت بالتنسيق مع موظفين حكوميين من ضعاف النفوس ولم تدفع دولاراً واحداً من الضرائب المترتبة بذمتها للدولة منذ عام 2009 ولغاية 2014 .

وقالت في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “سبق وأن أصدرنا تصريحات حول وجود تلاعب في التحاسب الضريبي لصالح شركة الواحة الصينية بسبب بعض الموظفين الفاسدين، واليوم انكشفت الحقيقة عندما أقر محضر التحقيق الوزاري في القضية بوجود هدر بالمال العام مقداره 19 مليار دينار “.

وأضافت، أن “هذه الشركة لم تكتف بالتهرب الضريبي لعدة سنوات بل قامت بالتنسيق مع بعض الفاسدين في الهيئة العامة للضرائب بهدف عدم احتساب الغرامات التأخيرية “.

وبينت نصيف :” ان أبرز المتورطين في هذه القضية المدير العام السابقة للضريبة، وشتان ما بينها وبين المدير الحالي الكفوء والنزيه الذي حقق خلال شهر 600 مليار دينار لخزينة الدولة ” ، مشددة على ” أهمية إحالة قضية التلاعب الضريبي إلى هيئة النزاهة واستعادة المال العام من الشركة المذكورة وإحالة المتلاعبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.



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