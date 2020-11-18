استهداف محل للمشروبات الكحولية بعبوة ناسفة محلية الصنع جنوبي بغداد

2020/11/18 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية في شارع ٦٠ في منطقة الدورة جنوبي بغداد بعبوة ناسفة محلية الصنع ادى الى أضرار مادية فقط./انتهى9

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