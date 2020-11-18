البرازيل تتغلب على أوروغواي .. والارجنتين على بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

2020/11/18 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قاد هدفان في الشوط الأول عن طريق أرتور وريتشارليسون البرازيل للفوز 2-صفر خارج ملعبها على أوروغواي فجر اليوم الاربعاء والحفاظ على علامة النجاح الكاملة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.وغاب عن المنتخب البرازيلي العديد من اللاعبين بسبب كوفيد-19 والإصابة، ومن بينهم نيمار، لكنه كان أقوى كثيرا من منافسه الذي لم يفز عليه منذ 2001.والفوز في مونتفيديو هو الرابع للبرازيل على التوالي في التصفيات وأصبحت الدولة الوحيدة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم التي تفوز بجميع مبارياتها.وفي مباراة اخرى عز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مسيرته الجيدة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوز ثمين 2 / صفر على مضيفه منتخب بيرو فجر اليوم الأربعاء، في ختام الجولة الرابعة من التصفيات.ورفع المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نظيره البرازيلي متصدر التصفيات وبفارق نقطة واحدة فقط أمام نظيره الإكوادوري./انتهى9

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