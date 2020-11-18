ظريف: بايدن يمكنه رفع العقوبات بثلاثة أوامر تنفيذية

2020/11/18 | 09:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العقوبات عن طهران، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث سريعاً “بثلاثة أوامر تنفيذية”.

وقال ظريف في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة إيران اليومية الرسمية اليوم الأربعاء “إذا كان السيد بايدن على استعداد للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، فيمكننا أيضاً أن نعود على الفور إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق… والمفاوضات ممكنة في إطار مجموعة خمسة زائد واحد (القوى العالمية الست الموقعة على الاتفاق)”.

وتابع ظريف قائلاً “نحن مستعدون لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنضم من جديد للاتفاق… سيتحسن الوضع في الأشهر القليلة المقبلة.



يمكن لبايدن رفع جميع العقوبات بثلاثة أوامر تنفيذية”.

وتعهد بايدن بالعودة إلى اتفاق 2015، الذي تفاوضت عليه واشنطن عندما كان نائب الرئيس، إذا عادت إيران أيضاً إلى الامتثال لبنوده.

لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها لأن الخصوم سيرغبون في التزامات إضافية من كل طرف.

وفي الاتفاق مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، وافقت إيران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.



وبدأت في انتهاك الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب في 2018 وشروعه في تشديد العقوبات الأحادية على طهران.

ولم يصر ظريف على أي تعويض من الولايات المتحدة، على عكس قادة، مثل الرئيس حسن روحاني، طالبوا بذلك مقابل “الأضرار” التي عانت منها طهران جراء إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وقالوا ضمنيا إن على واشنطن سداد مقابل عائدات النفط التي خسرتها البلاد.

وقال ظريف في تسجيل مصور للمقابلة نشرته الصحيفة “يمكن القيام بذلك تلقائياً، دون الحاجة إلى وضع شروط: تنفذ الولايات المتحدة واجباتها بموجب (قرار مجلس الأمن) 2231 (رفع العقوبات) وسننفذ التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي”.

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