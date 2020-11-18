2020/11/18 | 09:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 13 ساعة

الكاظمي و بومبيو يبحثان تنمية التعاون بين واشنطن وبغداد

منذ 13 ساعة

الكعبي يطالب ملا طلال بالكشف عن اسماء نائبين منح احدهما الاخر 4 الاف درجة وظيفية في انتخابات ٢٠١٤

منذ 13 ساعة

الكاظمي يدعو السراق والفاسدين لارجاع المال العام وضمان عدم ملاحقتهم قانونيا

منذ 14 ساعة

مجلس الوزراء يصوت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

منذ 18 ساعة

ترجيحات بتخفيض رواتب الموظفين في 2021

منذ 19 ساعة

نائب يرجح وصول موازنة 2021 الى البرلمان مطلع العام المقبل

منذ 20 ساعة

الجبوري: الكاظمي ارتكب خطأ فادحاً بمصادقته على اتفاق الوقف السني

منذ يوم واحد

تحديد موعد وصول موازنة 2021 الى البرلمان

منذ يوم واحد

تحالف القوى: توقيع كمبش على اتفاق تقاسم الاوقاف هو مخالفة قانونية واستغلال وظيفي

منذ يوم واحد

الكربولي: الاوقاف السنية تتعرض للخيانة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تطالب بإحالة ملف فساد يقدر بـ 19 مليار دينار للنزاهة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تطالب بإحالة ملف فساد يقدر بـ 19 مليار دينار للنزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).