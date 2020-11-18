ديالى تسجل 204 إصابات جديدة بكورونا

2020/11/18 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة ديالى، الأربعاء، أكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا، فيما لم تشهد المحافظة حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة.

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