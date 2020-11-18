2020/11/18 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).