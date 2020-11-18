2020/11/18 | 09:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي محافظ أربيل، فرست صوفي، الأربعاء

(18 تشرين الثاني 2020)، متأثراً بإصابته

بفيروس كورونا.

ونقلت مصادر محلية إن محافظ أربيل توفي

صباح اليوم نتيجة مضاعفات إصابته

بجائحة كورونا، والتي أصيب بها قبل أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يطيح بمحافظ اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يطيح بمحافظ اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).