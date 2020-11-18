العراق يفوز على أوزبكستان وديا

2020/11/18 | 09:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العراقي فوزا وديا على

أوزبكستان، (2-1)، مساء اليوم الثلاثاء،

في مدينة دبي ضمن التحضيرات لتصفيات كأس

العالم.

سجل للعراق مهند علي (ميمي) في الدقيقة

(64)، وعلي عدنان من ركلة جزاء بالدقيقة

(8

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