رسول يتهم جهات بإيجاد ذريعة لقصف مناطق ببغداد بهدف زعزعة الأمن

2020/11/18 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اتهم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء، البعض بإيجاد ذريعة لقصف مناطق ببغداد بهدف زعزعة الأمن.

وقال رسول في تغريدة له على "تويتر" اليوم، 18 تشرين الثاني 2020، ان "الحكومة العراقية تواصل العمل من أجل عراق آمن مستقر، إلا ان البعض يعمد على إيجاد ذريعة لقصف مناطق في العاصمة بهدف زعزعة الأمن".

وتابع بالقول "كانت النتيجة استشهاد طفلة وإصابة خمسة مدنيين لا ذنب لهم".

وكانت خلية الاعلام الامني، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل طفلة واصابة خمسة مدنيين اخرين بسقوط 7 صواريخ في بغداد، اربعة منها في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة الاخرى سقطت خارجها.

ر.إ

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