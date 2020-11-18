بلا وفيات.. ديالى تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/18 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

سجلت محافظة ديالى، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، أكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا، فيما لم تشهد المحافظة حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة.

وقال مصدر طبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت 204 إصابات بفيروس كورونا، و108 حالات شفاء خلال الـ 24 ساعة ماضية".

وأشار إلى أن "محافظة ديالى لم تسجل خلال الساعات الماضية أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا".

وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد الإصابات الكلي، إلى 17224، وحالات الشفاء بلغت 15907، والوفيات توقفت عن 256 حالة.

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