اين تكمن علة تدهور الوضع الايزيدي؟!

2020/11/18 | 09:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خليل جندي لا تستغربوا ايها الايزيديون لما وصل اليه حال مجتمعكم من تشرذم وتدهور، واخر علامات الانهيار هي الضجة الدائرة حول كيفية اختيار (بابا شيخ) جديد يحل محل المغفور الراحل البابا شيخ ختو بن الشيخ حاجي.من الطبيعي ان يصل الحال الى هذا الدرك الخطير، عندما يتجاوز مركز ثقافي ايزيدي وظيفته ويتحول الى وكر حزبي …

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